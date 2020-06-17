Son dakika... Rusya: ABD'nin Libya'daki tarafları etkilemesi olumlu sonuç verebilir

Libya'da savaş ağası General Halife Hafter'i destekleyen Rusya, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından tanınan meşru yönetimin tarafındaki ABD'nin ateşkese yardım edebileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington yönetiminin ateşkese yönelik baskılarından memnuniyet duyacaklarını söyledi.