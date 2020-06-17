17.06.2020 - 12:54 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Rusya: ABD'nin Libya'daki tarafları etkilemesi olumlu sonuç verebilir
Washington yönetiminin çatışmanın taraflarına nüfuz etmesine pozitif yaklaşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin çabalarıyla ateşkese ulaşılmasından memnuniyet duyacağını açıkladı.
Libya'da savaş ağası General Halife Hafter'i destekleyen Rusya, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından tanınan meşru yönetimin tarafındaki ABD'nin ateşkese yardım edebileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington yönetiminin ateşkese yönelik baskılarından memnuniyet duyacaklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "JİHA ile yakalandılar"Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz' dedi.