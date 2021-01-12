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12.01.2021 - 04:30 | | AA

Son dakika: Trump Washington DC'de 'acil durum" ilan etti

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etti.

Son dakika: Trump Washington DC'de 'acil durum" ilan etti

 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına bir "acil durum" ilan ettiği belirtildi.

Acil durum çerçevesinde Trump'un, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Federal Acil Durum Yönetimi Ajansını (FEMA) gerekli tüm acil ihtiyaçların karşılanması ile görevlendirdiği kaydedildi.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

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