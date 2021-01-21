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21.01.2021 - 01:28 | | AA, milliyet.com.tr

Son dakika... Trump'ın mektubunu okudu! Biden o not için...

ABD Başkanı Biden, kendisinden önceki Başkan Donald Trump'ın kendisine bıraktığı mektup hakkında konuştu.

Son dakika... Trump'ın mektubunu okudu! Biden o not için...

Biden, mektubun içeriğini eski Başkan Donald Trump'a duyduğu saygıdan dolayı açıklamayacağını söyledi.

"Başkan çok cömert bir mektup yazdı," diyen Biden, "Özel olduğu için onunla konuşana kadar bunun hakkında konuşmayacağım." dedi.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda mektup bırakmayacağını söylemişti.

Görevden ayrılan başkanlar için günümüzdeki Yemin Töreni geleneklerinden biri de, haleflerine en iyi dilekleri ve tavsiyeleri içeren bir mektup yazmak. Bu, genellikle yeni başkan Oval Ofis'e ilk girdiğinde okuması için Hayes Masası'na bırakılır.

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