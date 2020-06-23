23.06.2020 - 14:11 |
Son dakika...Trump'tan şok tehdit! 10 yıl hapis
Gelen son dakika haberine göre; ABD'de George Floyd protestoları kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyasını beraberinde getirirken, Başkan Donald Trump heykel yıkanları tutuklatıp 10 yıl hapse atmakla tehdit etti.
Verdiği tepki şaşkına çevirdi: Kendi sağlığımı kendim düşünürümSakarya’da maske takma zorunluluğunu ihlal eden vatandaşlar polislerden kaçamadı. Yüzünde olması gereken maskesini elinde taşıyan ve polisin durdurarak maskesini takması için uyardığı bir vatandaş ise, “Benim sağlığımı sen benden fazla mı düşünüyorsun yani. Yazın cezayı gideyim o zaman” diyerek duruma tepki gösterdi.