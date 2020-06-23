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23.06.2020 - 14:11 |

Son dakika...Trump'tan şok tehdit! 10 yıl hapis

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de George Floyd protestoları kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyasını beraberinde getirirken, Başkan Donald Trump heykel yıkanları tutuklatıp 10 yıl hapse atmakla tehdit etti.

Son dakika...Trump'tan şok tehdit! 10 yıl hapis

AYRINTILAR GELECEK...

 

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