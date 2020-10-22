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22.10.2020 - 08:33 |

Son dakika: Türkiye'den sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonrasında yayımlanan bildiriye sert tepki.

Son dakika: Türkiye'den sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz. Doğu Akdeniz’de gerçek işbirliği, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabilir. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." denildi.

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