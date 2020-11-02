Son dakika... Üniversiteye bombalı ve silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün öğle saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

Kabil Üniversitesi'ni hedef alan saldırıda önce bombalar infilak ettirildi, ardından silahlar ateşlendi.

Afgan yetkililer polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle çıkan çatışmanın saatlerce sürdüğünü ve 19 can kaybı olduğunu açıkladı. Resmi açıklamaya göre, üç saldırgan da vurularak öldürüldü.

Yerel medya, saldırının bugün sınav olan Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlendiğini bildiriyor.

Çatışma sürerken ülkenin en büyük üniversitesine çıkan tüm yollar trafiğe kapatılmış ve öğrencilerin çoğu tahliye edilmişti.

Olağan şüpheli Taliban örgütü saldırıyla ilgisi bulunmadığını belirten bir açıklama yayınladı.