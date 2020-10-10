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10.10.2020 - 07:00 |

Son Fransız rehine de serbest

Afrika ülkesi Mali’de mart ayında kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse (70) ile 2016’da kaçırılan ve dünyadaki son Fransız rehinesi olduğu belirtilen insani yardım görevlisi Sophie Petronin (75) serbest bırakıldı.

Son Fransız rehine de serbest

Cihatçılar tarafından kaçırıldığı belirtilen Cisse ile Petronin ailelerine kavuştu. Özel uçakla Mali’nin başkenti Bamako’ya getirilen Cisse ve Petronin, aileleri tarafından karşılandı. Petronin’in oğlunun annesine çığlıklar ve gözyaşlarıyla sarılması duygusal anlar yaşattı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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