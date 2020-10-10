Son Fransız rehine de serbest

Cihatçılar tarafından kaçırıldığı belirtilen Cisse ile Petronin ailelerine kavuştu. Özel uçakla Mali’nin başkenti Bamako’ya getirilen Cisse ve Petronin, aileleri tarafından karşılandı. Petronin’in oğlunun annesine çığlıklar ve gözyaşlarıyla sarılması duygusal anlar yaşattı.