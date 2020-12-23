23.12.2020 - 07:00 |
‘Spor ayakkabının özel nedeni var!’
Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’un, önceki gün Deva Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyareti sırasında spor ayakkabı giymesi, sosyal medyada ilginç bir diyaloğa neden oldu.
Yeneroğlu, Schulz’un ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, kendisine Türkçe ve Almanca teşekkür etti. Ancak paylaşımın altına, Schulz’un, takım elbise altına spor ayakkabı giymesini “tuhaf” bulan yorumlar geldi. Almanya Büyükelçiliği de, resmi Twitter hesabı üzerinden “Yanlış anlaşılmaya vesile olmaması için: Büyükelçimiz yaklaşık iki hafta önce spor esnasında geçirdiği bir sakatlık nedeniyle spor ayakkabı kullanmak zorunda” paylaşımında bulundu.