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02.08.2020 - 03:01 | | AA

Sudan'da corona virüs vaka sayısı 11 bin 738'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 752'ye yükseldiği belirtildi.

Sudan'da corona virüs vaka sayısı 11 bin 738'e yükseldi

Vaka sayısının son 24 saatte 94 artarak 11 bin 738'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 137 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, halka, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu.

Başkent Hartum, El-Şimaliyeh, Kesala, Nahr El-Nil ve El-Cezirah Sudan'da en fazla vaka görülen yerler oldu.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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