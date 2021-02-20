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20.02.2021 - 21:50 | | AA

Suriye'nin Azez ilçesinde terör saldırısı: Siviller yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Sicco köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

Suriye'nin Azez ilçesinde terör saldırısı: Siviller yaralandı

Azez ilçesinin Türkiye sınırındaki Sicco köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti, saldırıda çevredeki dükkanlar ve evler de zarar gördü.

Suriyenin Azez ilçesinde terör saldırısı: Siviller yaralandı


Emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri, henüz üstlenenin olmadığı saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye sınırında yer alan Sicco köyünün çevresinde Esed rejimi ve terör örgütlerinden kaçan sivillerin yaşadığı kamplar bulunuyor.

 

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