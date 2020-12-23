Taht kavgasında ‘çıplak’ sabotaj!

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un metresi Sineenat Wongvajirapakdi’nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çıplak olan binden fazla fotoğrafının ‘düşmanları tarafından’ monarşi karşıtı aktivistlere gönderildiği ortaya çıktı. Olayın ‘iki kadın arasındaki’ iktidar kavgasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kral, Kraliçe Suthida ile evliyken geçen Temmuz’da Sineenat’ı ‘resmi metres’ olarak ilan etmişti. Ancak 3 ay sonra Vajiralongkorn, Sineenat’ın, Suthida’nın ‘kraliçe’ pozisyonunu ele geçirmeye çalıştığını belirterek ‘resmi metres’ unvanını geri almıştı.



Sineenat, hükümdarın resmi eşi olan Kraliçe Suthida’yı baltalamakla suçlandıktan sonra hapse atılmasına rağmen kral tarafından haremine geri çağrılmış hatta, kraliyet ve askeri unvanlarını geri almıştı.



Bariz çatışma



Fotoğrafların Sineenat’ın geri dönüşünü sabote etmek için sızdırıldığı belirtilirken Sineenat’ın son zamanlarda kralın yeniden popülerlik kazanması için figür olarak görüldüğü, iki kadın arasında bariz bir çatışma yaşandığı söyleniyor.