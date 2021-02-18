Teksas donarken 'Sadece güçlüler hayatta kalır' diyen belediye başkanı istifa etti

Boyd, daha sonra sildiği Facebook notunda, "Kimse size ya da ailenize bir şey borçlu değil. Yerel yönetimin böyle zor zamanlarda sizi desteklemek gibi bir sorumluluğu yok. Batın ya da yüzün, bu sizin seçiminiz. Sadece güçlü olanlar ayakta kalacak ve zayıflar donacak” ifadelerini kullanmıştı.

Boyd, soğuk havadan şikayet edenlerin tembel olduğunu ve kötü yetiştirildiğini belirterek, “Elektriğiniz yoksa ailenizi sıcak ve güvende tutmak için bir plan yapın. Eğer elektriğiniz olmadığı için oturup birinin sizi kurtarmasını bekliyorsanız kötü yetiştirilmiş tembel birisinizdir" diye yazmıştı.

Colorado City'nin bağlı olduğu Mitchell County'den yönetici Jody Beavers, Boyd'un söz konusu mesajı kötü niyetle yazmadığını sadece farklı bir yaklaşımı olduğunu belirterek “O iyi biri, bence duruma öfkelendi” dedi. Kasabadaki vatandaşların ısınmak için kamu binalarının açılmasını istediğini kaydeden Beavers, "Sanırım yanlış anladı ve insanların kendilerine otel odası tutulmasını istediğini sandı. Aslında sadece ısınacakları bir yer istediler" diye konuştu.

ABD'nin orta ve güney bölgelerini kasıp kavuran dondurucu soğuklar nedeniyle milyonlarca eve elektrik verilemiyor. Olumsuz hava koşullarından en fazla etkilenen bölgelerden Teksas'ta 20'den fazla kişi hayatını kaybederken 4 milyonu aşkın ev elektriksiz kaldı.

Kaynak: Independent Türkçe