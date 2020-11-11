Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?

Kazancı yüksek konuşma programları, anıların kaleme alınması ve başkanlık kütüphanesinin planlanması ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ı bekleyen işler arasında. Eski ABD Başkanlarından Jimmy Carter insani sorunları dert edindi, George W. Bush ise bir boya fırçasını ele aldı. Fakat gel gelelim Donald Trump diğer başkanların aksine hiçbir zaman geleneksel bir politikacı olmadı.

Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'ta pazarlama profesörü olan Tim Calkins, Trump'ın başkan olarak birçok normu çiğnediği görüşünde: "Trump'ın şimdiye kadar gördüğümüz herhangi bir eski başkan gibi davranacağını düşünmek için herhangi bir sebebimiz yok."





İŞTE OLASILIKLARDAN BAZILARI

Yeniden aday olabilir

ABD'nin 22'nci Başkanı Grover Cleveland, 23'üncü dönem için seçimi rakibi Benjamin Harrison'a kaybettikten sonra 24'üncü dönemde yeniden aday oldu ve bir dönem için boşalttığı Beyaz Saray'a dört yıl aradan sonra tekrar dönmüş oldu.

ABD Anayasası'na göre Başkanlık koltuğunda iki dönemden daha fazla oturmak mümkün değil. Ancak iki dönem kuralı ardışık dönemlerle ilgili değil.

Eski mesai arkadaşlarından bazıları Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden aday olma ihtimalinin güçlü olabileceğini söylüyor.





Eski Genelkurmay Başkanı Mick Mulvaney, geçtiğimiz günlerde "Kesinlikle Trump'ı 2024'te aday olma ihtimali yüksek olan kişilerin kısa listesine koyardım" dedi.

Trump'ın kampanya mitinglerini çok sevdiğini söylemek mümkün. Ayrıca aldığı 71,5 milyon oyla da kaybeden bir aday için alınan en yüksek oyu aldı. Bu, Amerikan halkı arasında açıkça bir desteğe sahip olduğunu gösteren bir oy.

Prof. Calkins, Trump'ın başkanlık makamından bir şekilde başkanlığa geldiğinde olduğu kadar güçlü bir markayla ayrılacağını söylüyor.

Ayrıca Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın da başkanlık yarışı ile ilgilendiği yönünde spekülasyonlar var. Kendisi de bu iddiaları yalanlamadı.

İş imparatorluğunu kurtarmak

Bir politikacı olmadan önce, adını kârlı lisans anlaşmaları için kullanan Trump bir emlak kralı, televizyon yıldızı ve kendi markasının elçisiydi.

Bu sebeple Trump, dört yıl önce kaldığı yerden devam edip iş dünyasına geri dönmeye istekli olabilir.

Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde vadesi dolacak kredilerinin 400 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi. Trump ise bu miktarın özsermayesinin "küçük bir yüzdesini" temsil ettiğini söyledi.

Trump şirketleri arasında çok sayıda otel ve golf sahası da bulunmakta.





İstanbul'da, Mumbai'de, Filipinler'de ve elbette ki Washington'da Trump markalı mülkler var. ABD, Dubai ve Endonezya'da ise golf sahaları mevcut.

Ancak Trump'ın Ocak ayında takvimine ekleeceği işlerin bu olması durumunda, yapması gereken pek çok şey olacak.

İş girişimlerinin çoğu, koronavirüs pandemisinden kötü bir şekilde etkilenen seyahat ve eğlence sektörlerinde.

Forbes dergisi, Covid-19 salgını nedeniyle Trump'ın servetinin 1 milyar dolarlık bir darbe alabileceğini bildirdi.

Amrikan New York Times gazetesi de Trump'ın vergi kaçırdığını iddia etti. Gazeteye göre son 15 yılın 10'unda Trump hiç gelir vergisi ödemedi. Ki bu da kazandığından çok daha fazla paraya tekabül ediyor.

Trump'ın kendisi de şirketleri de iddiaları yalanladı, gazetenin "sahte haber" yaptığını savundu.

Prof. Calkins, Trump'ın Başkanlık döneminde yaptığı konuşmalarında kendi markasını muhafaza eden bir çizgi izlediğini ifade ediyor.

Ancak Trump'ın çok daha kutuplaştırıcı bir pozisyona sahip olduğunu söyleyen Prof. Calkins, bu durumun onu bir iş markası olarak daha az çekici kıldığı görüşünde:

"Trump'ın otellerinden birinde bir düğün yapacaksanız bir açıklama da yapıyorsunuz. Bu durum eskiden böyle değildi."

Trump'ın ilk kızı Ivanka Trump, Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinin ardından, kendi adını taşıyan markasının boykotlarla karşılaştığına şahit oldu.

Trump'ın oğulları Eric ve Donald Jr da başkanlık döneminde Trump'ın gayrimenkul, marka ve diğer işlere yaptığı yüzlerce yatırımı denetliyorlardı. Ancak aynı zamanda babalarının siyasi kariyerine de derinden dahil oldular.

Prof. Calkins, ailenin tüm fertlerinin aile için en iyi yolun ne olduğu konusunda düşüneceklerini ifade ediyor.





Medya kralı olmak

The Apprentice isimli TV programı sayesinde Trump, medyaya hiç de yabancı biri değil.

Dolayısıyla, Trump'ın amaçları arasında ya kendi kanalını açarak ya da muhafazakar bir medya ile işbirliği yaparak haber medyasına dahil olmak olduğuna dair birçok spekülasyon var.

ABD'li araştırma şirketi Q Scores'un başkan yardımcısı Henry Schafer, Trump için, "Kesinlikle potansiyel bir izleyici kitlesine sahip olacak" diyor.

Schafer, Trump'ın kendisi için en fazla işe yarayacak işe geri döneceğini düşünüyor. Ancak bu da göreceli ve tarışmalı bir konu:

"Trump tartışmadan büyür. Tartışmayı kendi avantajına çevirir. Bu onun tarzı."

Olası işbirlikler için One American News Network (OANN) veya Newsmax'in adı dolaşıyor.





OANN, Trump'ın favorisi. Elbette Trump da OANN için öyle. Atlantic dergisi, Trump'ın kanalın "kısmen elebaşı ve ilham vericisi" olarak tanımladı.

Muhafazakar bir televizyon kanalı olan Newsmax'ın CEO'su Christopher Ruddy ise bir zamanlar Washington Post tarafından "Trump dedikoducusu" olarak adlandırılmıştı.

Trump'ın elbette ki başka medya veya eğlence sektörü girişimleri olabilir.

Eski başkanların sık sık kitap anlaşmaları imzaladığı bilinen bir gerçek. Barack ve Michelle Obama 65 milyon dolar değerinde rekor kıran bir anlaşmanın altına imza attılar. Bu nadir görülen bir miktar. Ancak George W. Bush da anıları için 10 milyon dolarlık bir avans almıştı.

Obamalar ayrıca Netflix ile multi-milyon dolarlık bir yapım anlaşması imzaladı.

Bill ve Hilary Clinton'ın da podcast anlaşmaları var.





Başkanlık sonrası emeklilik

Trump, başkanlık görevinin sonunda bir emekli aylığına ve pek çok başka avantaja daha sahip olacak.

1958'de ofisin "itibarını korumak" için çıkarılan Eski Başkanlar Yasası, 2017'de 207 bin 800 dolar olan yıllık emekli maaşı da dahil olmak üzere bazı yardımlar sağlıyor.

Eski başkanlar da ömür boyu Gizli Servis koruması, sağlık yardımları ve seyahat ofisi ve personel masraflarından yararlanma hakkına sahip.

74 yaşındaki Trump böylece sessizce emekli olmaya da karar verebilir.





Günlerini hayırseverlik arayışlarıyla geçirebilir, banka hesabını yaptığı konuşmalarla artırabilir ya da başkanlık kütüphanesini planlayabilir. Bir başkanın arşivleri ve müzeleri genellikle kendi eyaletlerinde yer alıyor.

Ya da Trump tüm bunlara ek olarak Florida'daki Mar-a-Lago'da golf oynayarak emeklilik günlerini planlayabilir.

Ancak Prof Calkins, sessiz yaşamı, böylesi bir ilginin odağı olmuş bir kişi için olası bir senaryo olarak görmüyor:

"Donald Trump'ın bir kişilik olarak kaybolması pek olası değil ve bence dünyada Trump markasını görmeye devam edeceğiz"

Trump, Ekim ayında yaptığı bir konuşmada başkanlık seçimini kaybetmesi durumunda kendini çok kötü hissedeceğini, belki de ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe