Trump, eşinin doğum gününü Twitter'dan kutladı... Dikkat çeken detay!

Sosyal medyayı etkin kullanması ile bilinen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinde eşi Melania Trump'ın doğum gününü kutladı. Slovenya doğumlu First Lady Trump, bugün 50. doğum gününü kutluyor.



Trump, sosyal medya hesabından ”First Lady'miz Melania'nın doğum günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Trump'ın geçen yılların aksine bu yıl fotoğraf kullanmadan paylaşım yapması dikkat çekti.



ABD Başkanı, 2005 yılında Slovenya doğumlu model Melania Knauss ile evlenirken, çiftin 14 yaşında Barron adında bir oğulları var.