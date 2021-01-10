Trump'ın, destekçileriyle Kongre'ye yürümek istediği ortaya çıktı

Donald Trump ABD başkanlığı boyunca Twitter'ı başlıca iletişim kanalı olarak kullandı. Ne var ki bu imkan cuma günü elinden kalıcı olarak alınınca anlaşılan Trump'ı çılgına döndürdü.

Cuma günü Politico'ya konuşan kıdemli bir yetkili, sosyal medya platformunun başkanın hesabını, Trump yandaşlarının ABD Kongresi'ne yönelik çarşamba günkü ölümcül kalkışmasının ardından "daha fazla şiddet doğurma riski" nedeniyle kaldırması üzerine, Trump'ın "çılgına döndüğünü" söyledi.

Yetkili, Trump'ın şimdi yandaşlarıyla iletişimi sürdürmek için "başka seçenekler bulmaya uğraştığını" belirtti.

Beyaz Saray'ın açıklamasında başkanın "başka sitelerle pazarlıkları sürdürdüğü" bu sırada "yakın gelecekte kendi platformunu oluşturmayı" değerlendirdiği belirtildi.

Başkanın Twitter'dan uzaklaştırıldığı haberi, çarşamba günü Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Seçiciler Kurulu delegelerini tescillemek için toplandığı sırada, Trump'ın yandaşlarıyla birlikte ABD Kongresi'ne yürümek istediğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

The New York Times, tartışmalar hakkında bilgilendirilen kişilere göre danışmanlarının Trump'ın bu önerisine "Hayır" cevabını verdiğini bildirdi.

Ayrıca Trump'ın kendisine karşı düzenlenebilecek protestoları engellemeleri için Ulusal Muhafız'ın Washington'a getirilmesini istediği de belirtildi.

Bunun yerine Ulusal Muhafız'ın, çarşamba günü Trump yandaşı protestocuların Kongre Binası'ndan çıkarılmasında kolluk kuvvetlerine destek olması için çağırılması gerekti. Öte yandan durumun kötüleşmesinin ardından Trump'ın Kongre Polisi'ne ek destek yollamaya başta yanaşmadığı da bildirildi.

Trump'ın hesabının kaldırılmasının yanı sıra avukatı Sidney Powell ve başkanın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in hesapları da komplo teorileri yaydıkları gerekçesiyle kalıcı olarak kaldırıldı.

The New York Times'ın haberine göre başkan Twitter'ın kararına hazırlıksız yakalanmış gibi, zira daha önce yandaşlarına "Beni asla yasaklayamayacaklar" demişti.

Trump'ın eski kampanya direktörü Brad Parscale'ın başkan ve damadı Jared Kushner'la geçen sene buluşup, Twitter'dan muhafazakarların yaygın kullandığı sosyal medya sitesi Parler'a geçmeyi görüştüğü bildirildi.

The New York Times'a göre Kushner bu fikri reddetti çünkü o da Trump gibi Twitter'ın asla başkana karşı harekete geçmeyeceğini düşündü.

5 kişinin ölümüne neden olan Kongre Binası'ndaki şiddet olayları, Twitter'ı Trump'ın hesabını önce 12 saatliğine askıya almaya, ardından da kalıcı olarak kaldırmaya yönlendirdi.

Hesabının kaldırılmasının ardından Trump, görevdeki başkanlara tahsis edilen POTUS (ABD başkanı) Twitter hesabını kullanmaya çalışmıştı. Ne var ki Twitter tüm girişimlerini çok kısa sürede engelledi.

Kongre Binası'na yönelik kalkışmanın ardından Beyaz Saray'daki havanın kötüleştiği bildirildi. The Washington Post'a konuşan yardımcıları, Trump'ın son dönemdeki hal ve hareketlerinin "Deli Kral George" gibi "tam bir canavar" şeklinde olduğunu belirtti.

Gazeteye konuşan Cumhuriyetçi kaynak, "Trump, bu insanları kendisine bulaşmaya cesaret edemeyecekleri kadar yıldırdığını zannediyor. Bence Trump ne kadar diken üstünde olduğunun farkında değil" dedi.

Twitter'dan uzaklaştırılmasından önce Trump, başkan seçilen Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe