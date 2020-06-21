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21.06.2020 - 09:27 |

Trump'ın miting ekibinde corona virüs çıktı

Üç ay ara verilen seçim mitinglerinin ilkinin düzenleneceği Tulsa'daki ekipten altı kişinin testleri pozitif sonuç verdi. Tulsa mitingi ilan edildiği günden bu yana yeri ve zamanlamasıyla tepkilerin odağında.

Trump'ın miting ekibinde corona virüs çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapacağı seçim mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Trump'ın Seçim Kampanyası İletişim Direktörü Tim Murtaugh, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan görevlilerin derhal karantinaya alındıklarını bildirdi.

Murtaugh, Trump ve Beyaz Saray ekibi miting alanına gelmeden önce çevrede sıkı güvenlik protokolü uygulandığını ve bu kapsamda organizasyonda görev alan tüm görevlilere test yapıldığını belirtti.

Testi pozitif çıkan 6 görevlinin alandan uzaklaştırıldığını ve sağlık merkezlerinde karantinaya alındığını vurgulayan Murtaugh, "Kovid virüsüne maruz kalan hiçbir görevli miting alanında olmayacak. Ayrıca mitinge katılan herkes tıbbi kontrolden geçecek." ifadesini kullandı.

Tulsa Sağlık Departmanı Direktörü Bruce Dart da bugün yapılacak miting nedeniyle endişeli olduğunu, mitinge katılan herkesin ciddi risk altına gireceğini kaydetti.

Dart, yaptığı basın açıklamasında, "Açıkça söyleyeyim. Yoğun bir kalabalığın olacağı bu mitinge katılmayı planlayan herkes ciddi bir riskle karşı karşıya olacak. Biz insanlarımızı güvende tutmak istiyoruz. Şayet bünyeniz zayıfsa lütfen evde kalın." dedi.

 

 

 

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