‘Türkiye için yok hükmünde’

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan ve Mısır arasında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle artan gerginlikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mısır ve Yunanistan’ın “münhasır ekonomik bölgelerini” belirleyen sözde bir anlaşmaya imza attıkları açıklandı. Türkiye ve Libya’nın tepkisini çeken girişimi, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias duyurdu.

‘İzin vermeyeceğiz’

Sözde anlaşmanın açıklanmasının ardından Ankara’dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün (dün) imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler’e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. 2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 km2’den vazgeçen Mısır, Yunanistan’la imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gaspedilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sözde anlaşmanın, hem Türkiye’nin hem de Libya’nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Türkiye’nin, kendi kıta sahanlığı içinde, kendi haklarını ve Kıbrıs etrafında da Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlı şekilde sahada ve masada korumaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu “Bu tür anlaşmalar veya iş birlikleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz ve kimse bizim haklarımızı da gasbedemez. Buna hiçbir zaman müsade etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Libya’dan da tepki

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın denizdeki haklarının ihlal edilmesinde hiçbir tarafa izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırasını uygulamaya bağlılığımızı tekrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.