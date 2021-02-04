MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye-Yunanistan için NATO'dan flaş açıklama: 'Endişeler var ama...'
ABONE OL
04.02.2021 - 19:39 | | AA

Türkiye-Yunanistan için NATO'dan flaş açıklama: 'Endişeler var ama...'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın değerli NATO müttefikleri olduğunu belirterek, ittifakın rolünün iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek bir platform sunmak olduğunu söyledi.

Türkiye-Yunanistan için NATO'dan flaş açıklama: 'Endişeler var ama...'

 

Stoltenberg, düşünce kuruşu Chatham House'un düzenlediği "NATO 2030 için yeni fikirler" başlıklı etkinlikte öğrenciler ve genç liderlerle video konferans üzerinden bir araya geldi.

Sorulması üzerine Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığa değinen Stoltenberg, NATO müttefikleri arasında görüş farklılıkları olabildiğini kaydederek, "Hem Yunanistan hem de Türkiye değerli müttefikler ancak Doğu Akdeniz dahil bazı konularda anlaşamıyorlar." dedi.

NATO'nun rolünün bu farklılıkları ele alacak bir platform sağlamak olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bu nedenle, NATO bünyesinde "çatışmasızlık" dedikleri bir mekanizma kurduklarını hatırlattı.

Stoltenberg, böylece Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında olası gemi ve uçak kazaları risklerinin azaltıldığını ifade etti.

Bu mekanizmanın aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmalarının önünü açtığını söyleyen Genel Sekreter, "Evet, endişeler var ama bence NATO'nun yapabileceği en önemli şey, endişeleri dile getirmek değil, olumlu bir yaklaşım ve çözüme giden bir yol bulmak." dedi.

Son haftalar ve aylarda olumlu adımlar gördüklerini ifade eden Stoltenberg, "Bu da NATO'nun müttefik üyeleri aynı fikirde olmadıkları zamanlarda da örneğin Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, oynayacağı önemli bir rolü bulunduğunu kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakanlık son durumu paylaştı! Koronavirüste tedirgin eden tablo...

Son dakika: Bakanlık son durumu paylaştı! Koronavirüste tedirgin eden tablo...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sevgililer Günü' genelgesi! 3 günü kapsıyor

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sevgililer Günü' genelgesi! 3 günü kapsıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet