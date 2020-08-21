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21.08.2020 - 19:22 |

Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfi KKTC'de sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıklaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfi KKTC'de sevinçle karşılandı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaz keşfini açıklamasının ardından paylaşımda bulundu.

Başbakan Tatar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Özersay, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Yıllardır denizlerdeki haklarımız konusunda ortaya koyduğumuz vizyonun gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sevincini paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YOLUN AÇIK OLSUN TÜRKİYEMİZ"

Bakan Taçoy ise Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladığını kaydetti.

Taçoy, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, 'İnşAllah bir müjdeli haberi Akdeniz'de bekliyoruz.' Yolun açık olsun Türkiyemiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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