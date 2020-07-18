MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Twitter skandalına FBI müdahale etti
ABONE OL
18.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Twitter skandalına FBI müdahale etti

Ünlü isimlerin Twitter hesaplarının ele geçirilmesi ve Bitcoin dolandırıcılığı için kullanılmasının ardından konuyla ilgili FBI soruşturması başlatıldı

Twitter skandalına FBI müdahale etti

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabının kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarınca ele geçirilmesi ve bu hesapların Bitcoin dolandırıcılığı için kullanılmasının yarattığı sansasyon devam ediyor. Twitter’da çok takipçili hesapların ele geçirilip Bitcoin dolandırıcılığı yapılması üzerine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturma başlattı. “Bu hesaplar ele geçirilmiş gibi gözüküyor” diyen FBI, halka ihtiyatlı olma çağrısında bulundu. Öte yandan ABD Senatosu Ticaret Komitesi, Twitter’ın 23 Temmuz’a kadar olayla ilgili ifade vermesi gerektiğine karar verdi.

130 hesap hack’lendi

Sosyal medya platformu Twitter’a önceki gün yapılan sanal saldırının boyutları da netleşmeye başladı. Twitter’dan yapılan açıklamada, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hack’lendiği duyuruldu. Twitter, ‘sorunun düzeltilmesi için adımlar atılıyor’ derken, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hack’lendiği ortaya çıktı. Twitter’a önceki gün yapılan sanal saldırıda aralarında Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos’un resmi Twitter hesapları hack’lenmiş ve hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı.

‘Yardımseverlik saldırısıydı’

Saldırıyı düzenleyen hackerların kimliği henüz bilinmese de, bu konuyla ilgili bazı bilgilere ulaşıldı. BBC’de yer alan habere göre, ele geçirilen hesaplardan paylaşılan mesajların bir kısmı, okurları “cryptoforhealth.com” adlı siteye yönlendiriyordu. Cryptoforhealth (sağlık için kripto) adında bir de Instagram hesabı bulunuyor. Hesabın açıklama bölümünde “Bizdik” ifadesi yer alıyor. Instagram’daki hesaplarından yaptıkları bir paylaşımda hackerlar “Bu bir yardımseverlik saldırısıydı. Paralarınızın doğru yere gideceğinden emin olabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

 

Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs barometresi için ilk adım

Koronavirüs barometresi için ilk adım

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

Sıradaki Haber