UMH, Tarhuna’ya operasyon başlattı

UMH, geçtiğimiz hafta Trablus’un batısında başlattığı operasyonla, Surman, Sabrata kentlerinin yanı sıra El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zlitenn ve El-Asse beldelerinin içinde yer aldığı Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bölgeyi darbeci general Halife Hafter güçlerinden temizlemişti. Batıdaki ilerleyişinin ardından dikkatini Trablus güneyine çeviren UMH, Trablus güneyindeki Tarhuna’ya dün sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Hafter’in toplanma ve ikmalin yanı sıra Trablus’a yönelik saldırılarını merkez olarak kullandığı ve başkente 65 kilometre uzaklıkta bulunan Tarhuna’ya birden fazla cepheden saldıran UMH, kısa sürede ilerleme sağladı. Tarhuna’nın kuzeyindeki Hawamat kasabasını ele geçiren UMH aynı zamanda Tarhuna’nın batısında yer alan Geryan hattında ilerleme sağladı. UMH, SİHA’larla, Watiya üssüne de hava harekatı düzenledi.

Hafter’e ağır darbe

UMH’ye bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Hafter’e bağlı milislere ait 3 panzeri hedef alarak kullanılmaz hale getirdiklerini ve ağır silah monte edilmiş bir aracı ele geçirdikleri belirtti. Kununu, Hafter’e bağlı 8 milisi etkisiz hale getirdiklerini, 4’ünü de tutukladıklarını söyledi. Kununu, Hafter milislerinin elindeki “Havatim” askeri kampına girerek 12 Hafter milisini de tutukladıklarını duyurdu.