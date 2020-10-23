Ünlü aktörün büyük aşkı

ABD’de Scott Eyman’ın yeni çıkan kitabında, Hollywood’un efsanevi aktörlerinden, 1986’da ölen Cary Grant ile ilgili çarpıcı konular yer alıyor. Kitaba göre, beş kez evlenen Cary Grant, üçüncü eşi aktris Betsy Drake ile birlikteyken, 1957 yapımı “Gurur ve İhtiras” filmindeki rol arkadaşı Sophia Loren’e âşık oldu. Ama aşkını ilan ettiği Sophia Lıoren’den karşılığını göremedi. O dönem İtalyan yapımcı Carlo Ponti’ye aşık olan Loren, kendisine yalvaran Grant’ı reddetti.



Reddedilmenin büyük acısı

İlk kez bir kadın tarafından reddedilmenin acısını yaşayan Cary Grant, yakınlarına, “Sophia kalbimi çok kırdı” diye dert yandı! Kitapta, 82 yaşındayken ölen Grant’ın beş evliliğinin de “alkol sorunu, kendini beğenmişliği, cimriliği ve aldatma alışkanlığı” nedeniyle bittiği ifade edildi. Narsisizmi ve öfkesi nedeniyle yıllarca terapi gören Grant’ın, aktör Randolph Scott ile aynı evde yaşaması nedeniyle biseksüel olarak görüldüğü için cinsel kimliğiyle de mücadele ettiği belirtildi.



