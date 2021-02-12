12.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Ünlü modacının ‘saray’ı satılıyor
İtalyan asıllı ünlü Fransız modacı Pierre Cardin (98) geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybetmişti. Pierre Cardin’in Fransa’nın Cannes kentindeki ünlü yazlık evi ‘Bubble Palace’ (Balon Sarayı) 280 milyon sterline satışa çıktı.
1970’lerde Macar mimar Antti Lovag tarafından tasarlanan ve balon şeklindeki alanlardan oluşan 13 bin metrekarelik ev, dönemin en ünlü partileri, film prömiyerleri ve defilelerine ev sahipliği yapmıştı.
Pierre Cardin, 1991’de aldığı ev için “Büyülü akşamlar ve unutulmaz partiler de dahil olmak üzere burada mutluluktan başka bir şey bilmiyorum. Burada birçok ünlüyü ağırladım” demişti.
Öte yandan, bahçeler, yüzme havuzları, amfitiyatro ve 10 odayla birlikte eşsiz bir Akdeniz manzarasına sahip olan villanın bazı filmlerin çekiminde de kullanıldığı biliniyor.