Ünlü modacının ‘saray’ı satılıyor

1970’lerde Macar mimar Antti Lovag tarafından tasarlanan ve balon şeklindeki alanlardan oluşan 13 bin metrekarelik ev, dönemin en ünlü partileri, film prömiyerleri ve defilelerine ev sahipliği yapmıştı.











Pierre Cardin, 1991’de aldığı ev için “Büyülü akşamlar ve unutulmaz partiler de dahil olmak üzere burada mutluluktan başka bir şey bilmiyorum. Burada birçok ünlüyü ağırladım” demişti.









Öte yandan, bahçeler, yüzme havuzları, amfitiyatro ve 10 odayla birlikte eşsiz bir Akdeniz manzarasına sahip olan villanın bazı filmlerin çekiminde de kullanıldığı biliniyor.