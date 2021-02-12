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12.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ünlü modacının ‘saray’ı satılıyor

İtalyan asıllı ünlü Fransız modacı Pierre Cardin (98) geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybetmişti. Pierre Cardin’in Fransa’nın Cannes kentindeki ünlü yazlık evi ‘Bubble Palace’ (Balon Sarayı) 280 milyon sterline satışa çıktı.

Ünlü modacının ‘saray’ı satılıyor

1970’lerde Macar mimar Antti Lovag tarafından tasarlanan ve balon şeklindeki alanlardan oluşan 13 bin metrekarelik ev, dönemin en ünlü partileri, film prömiyerleri ve defilelerine ev sahipliği yapmıştı.


Ünlü modacının ‘saray’ı satılıyor



Pierre Cardin, 1991’de aldığı ev için “Büyülü akşamlar ve unutulmaz partiler de dahil olmak üzere burada mutluluktan başka bir şey bilmiyorum. Burada birçok ünlüyü ağırladım” demişti.

Ünlü modacının ‘saray’ı satılıyor



Öte yandan, bahçeler, yüzme havuzları, amfitiyatro ve 10 odayla birlikte eşsiz bir Akdeniz manzarasına sahip olan villanın bazı filmlerin çekiminde de kullanıldığı biliniyor.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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