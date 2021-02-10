MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ünlü şarkıcıya bir suçlama daha
ABONE OL
10.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ünlü şarkıcıya bir suçlama daha

ABD’li rock şarkıcısı Marilyn Manson’ı tacizle suçlayanlara ‘Wolf Alice’in solisti Ellie Rowsell de attığı tweet ile katıldı. Ellie Rowsell, bir festivalin kulisinde Marilyn Manson’ın eteğinin altına gizli kamera yönelttiği iddiasında bulundu

Ünlü şarkıcıya bir suçlama daha

Ünlü ABD’li şarkıcısı Marilyn Manson (52) geçen hafta eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood ve 4 eski sevgilisi tarafından tacizle suçlanmıştı. Rock yıldızını tacizle suçlayanlara Mercury ödüllü İngiliz müzik grubu ‘Wolf Alice’in solisti Ellie Rowsell (28) de eklendi. Ellie Rowsell, Twitter’da şunları yazdı: “Birkaç yıl önce bir festivalin kulisinde Marilyn Manson ile tanıştım. Manson’ın Wolf Alice’e yönelik abartılı iltifatlarının ardından gizlice bir kamerayı eteğimin altına yönelterek görüntü kaydetmeye çalıştığını fark ettim. Sonra gruptaki arkadaşlarımdan Manson’ın bu tarz uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öğrendim.”

‘Rızanın anlamını bilmez’

Ellie Rowsell şöyle devam etti: “Manson her zaman böyle şeyler yapıyorsa, neden festivallerde ön sıralarda yer alıyor? Kadın düşmanlarıyla işbirliğini zaman bırakacağız?” Rowsell, Wood’un suçlamasının ardından Manson’ın eski sevgilileriyle rızaya dayalı ilişki yaşadığını söyleyerek kendini savunmasına da tepki gösterdi. Solist, “Festivallerde etek altları gözetleyen Manson’ın rızanın anlamını bildiğini düşünmüyorum” diye konuştu.

Tecavüz odası iddiası

Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson sahne adını ise ünlü oyuncu Marilyn Monroe ile seri katil Charles Manson’dan aldı. Ellie Rowsell ile birlikte Marilyn Manson’ı suçlayan kadınların sayısı 6’ya yükselirken, şarkıcı Phoebe Bridgers de bir çarpıcı iddiada bulundu. Bridgers, Manson’ın evinde bir tecavüz odası olduğunu öne sürdü. Marilyn Manson taciz iddialarının ardından çalıştığı müzik şirketi Loma Vista’dan kovuldu.

    Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinasıKonya'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika: Kritik 4 hafta başladı! Bölgesel yasaklar...

    Son Dakika: Kritik 4 hafta başladı! Bölgesel yasaklar...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son Dakika... Kara kış kapıya dayandı! İstanbul’da... 15 derece alarmı!

    Son Dakika... Kara kış kapıya dayandı! İstanbul’da... 15 derece alarmı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet