Ünlü şarkıcıya bir suçlama daha

Ünlü ABD’li şarkıcısı Marilyn Manson (52) geçen hafta eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood ve 4 eski sevgilisi tarafından tacizle suçlanmıştı. Rock yıldızını tacizle suçlayanlara Mercury ödüllü İngiliz müzik grubu ‘Wolf Alice’in solisti Ellie Rowsell (28) de eklendi. Ellie Rowsell, Twitter’da şunları yazdı: “Birkaç yıl önce bir festivalin kulisinde Marilyn Manson ile tanıştım. Manson’ın Wolf Alice’e yönelik abartılı iltifatlarının ardından gizlice bir kamerayı eteğimin altına yönelterek görüntü kaydetmeye çalıştığını fark ettim. Sonra gruptaki arkadaşlarımdan Manson’ın bu tarz uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öğrendim.”



‘Rızanın anlamını bilmez’



Ellie Rowsell şöyle devam etti: “Manson her zaman böyle şeyler yapıyorsa, neden festivallerde ön sıralarda yer alıyor? Kadın düşmanlarıyla işbirliğini zaman bırakacağız?” Rowsell, Wood’un suçlamasının ardından Manson’ın eski sevgilileriyle rızaya dayalı ilişki yaşadığını söyleyerek kendini savunmasına da tepki gösterdi. Solist, “Festivallerde etek altları gözetleyen Manson’ın rızanın anlamını bildiğini düşünmüyorum” diye konuştu.



Tecavüz odası iddiası



Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson sahne adını ise ünlü oyuncu Marilyn Monroe ile seri katil Charles Manson’dan aldı. Ellie Rowsell ile birlikte Marilyn Manson’ı suçlayan kadınların sayısı 6’ya yükselirken, şarkıcı Phoebe Bridgers de bir çarpıcı iddiada bulundu. Bridgers, Manson’ın evinde bir tecavüz odası olduğunu öne sürdü. Marilyn Manson taciz iddialarının ardından çalıştığı müzik şirketi Loma Vista’dan kovuldu.