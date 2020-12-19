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19.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Ünlü tenisçi nişanlandı

ABD’de yaşayan ve geçtiğimiz Şubat ayında tenisi bıraktığını duyuran Maria Sharapova, Instagram hesabında, iş adamı Alexander Glikes ile nişanlandığını açıkladı.

Ünlü tenisçi nişanlandı

33 yaşındaki şampiyon tenisçi paylaşımında “Tanıştığımız ilk günden beri Alexander’e ‘evet’ dedim” ifadesine yer verdi. 41 yaşındaki Glikes de sosyal medyada “Bana evet dediğin için öyle mutluyum ki... Hayatımın sonuna kadar seni seveceğim” diye yazdı. Nişanlılar
iki yıldır aşk yaşıyor.

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