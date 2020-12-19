Ünlü tenisçi nişanlandı

33 yaşındaki şampiyon tenisçi paylaşımında “Tanıştığımız ilk günden beri Alexander’e ‘evet’ dedim” ifadesine yer verdi. 41 yaşındaki Glikes de sosyal medyada “Bana evet dediğin için öyle mutluyum ki... Hayatımın sonuna kadar seni seveceğim” diye yazdı. Nişanlılar

iki yıldır aşk yaşıyor.



