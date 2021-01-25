Ünlü yıldızdan çok konuşulacak karar! Erkeklerin çektiği cinsellik sahnelerinde...

Türk Sineması’nın efsanevi oyuncusu Türkan Şoray’ın bir zamanlar “kanun” diye tanımlanan kuralları vardı. Bu kurallar gereği “Türkan Sultan” filmlerinde cinsellik içeren sahnelerde rol almazdı. Türkan Şoray zamanla bu kurallarını kaldırırken, şimdi de 35 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley, sinema sektöründe tartışmaya neden olan bir açıklama yaptı. Keira Knightley erkek bakış açısı nedeniyle artık erkek yönetmenlerin filmlerinin cinsellik içeren sahnelerinde yer almadığını açıkladı. Müzisyen James Righton ile evli olan Keira Knightley, eğer bir filmi erkek yönetmen yönetiyorsa, bu çalışmanın seks sahnelerinde görünmeyi reddettiğini söyledi.

‘Kadınlara yasak değil’

Fransız moda devi Chanel’in radyo serisinde konuşan aktris, iki kızını doğurduğundan beri vücudunu bir film setinde göstermekten “çok rahatsız” olduğunu anlattı. Bu düşüncesinin bir kısmının gurur, bir kısmının ise erkek bakışından kaynaklandığını belirten Keira Knightley, “Ben çok gururluyum, şimdi iki çocuğu olan bir bedenim var ve bir grup erkeğin önünde çıplak durmamayı tercih ederim” dedi. Annelik yolculuğunda kendisini aynı zamanda bedenini kabul etmeye dair bir yolculuktaymış gibi hissettiğini vurgulayan sanatçı, bunun erkek yönetmenlere karşı bir karar olduğunu söyledi. Knightley kararının sadece erkek yönetmenleri kapsadığını, kadın yönetmenlerin filmlerinin cinsellik sahnelerinde yer alabileceğini belirtti. Aktris daha önce “Kefaret”, “Savaştan Sonra” ve “Colette” gibi filmlerde cesur sahnelerde yer almıştı.