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06.03.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM

Uykularında katlettiler

Dün Rus savaş uçakları Marretmısrin beldesinde sivillerin sığındığı bir tavuk çiftliğine 03.30 sularında saldırı düzenledi.

Uykularında katlettiler
ÜNAL ÇAM

İdlib’in güney kısmında bulunan Maaretel Numan, Telminis, Cercenas, Ariha gibi rejim güçlerinin bombaladığı kasabalardan kaçarak gelen sivillerin sığındığı çiftliğe yapılan saldırıda 16 sivil hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Bazı sivillerin enkaz altında kaldığı saldırıda binlerce tavuk da telef oldu.

Saldırıdan kurtulan Rauda Bekkur, Milliyet’e yaptığı açıklamada “49 yaşındayım, rejim ve Rusya’nın saldırılarından kaçıp buraya geldik. Uçaklar insafsızca bizi vuruyor. Esad bizi göçe zorladı. Benim altı çocuğum var. Tek bir odada yaşıyorduk. Şimdi evimiz de yok. Nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz. Biz Türkiye devletinden bize yardım etmesini istiyoruz” dedi. Rejim saldırıları sırasında Maaretel Numan’dan kaçan 57 yaşındaki İbrahim Azazi de “Buralarda artık güven diye bir şey kalmadı” diye konuştu.

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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