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11.11.2020 - 11:10 | | AA

Vakalar bir haftada yüzde 32 düştü!

Hollanda'da geçen ay uygulanan "kısmi karantinadan" sonra yeni tip koronavirüs vaka sayısı bir haftada yüzde 32 azaldı.

Vakalar bir haftada yüzde 32 düştü!

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilere göre, 3 ila 10 Kasım arasında ülkede 43 bin 624 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son bir günde 4 bin 695 kişide Kovid-19 saptanan ülkede, 27 Ekim-3 Kasım tarihlerinde 64 bin 87 olan vaka sayılarında bir haftada yüzde 32 düşüş oldu.

RIVM tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayılarının azalmasının eylül-ekimde hükümet tarafından alından tedbirlerin etkisinden kaynaklandığı değerlendirmesinin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan kişi sayısında geçen hafta 1966, bu hafta ise 1520 arttığı ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 419 bin 412'ye yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 141'e ulaştı.

"KISMİ KARANTİNA" UYGULAMASI

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanmış, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de yasak kapsamına dahil edilmişti.

Hükümetin 3 Kasım'da aldığı ek önlemlere göre, sinema, müze, tiyatro, kütüphane, eğlence parkı, havuz ve hayvanat bahçeleri kapatılmıştı.

Cenaze törenlerine en fazla 30, düğün merasimlerinde en fazla 20, ev ziyaretlerinde ise en fazla 2 kişiye izin veriliyor.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam ediliyor.

Market ve benzin istasyonları hariç perakende, eğlence ve turizm işletmeleri 20.00'den sonra kapatılıyor.

Halktan yapacakları seyahatleri mümkünse ocak ortasına kadar ertelemeleri istenmişti.

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