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13.01.2021 - 21:44 | | AA

Washington'daki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı.

Washington'daki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

 

20 Ocak'ta Kongre önünde yapılacak törende bazı grupların silahlı eylemler düzenleyebileceği ve karşıt grupların çatışabileceği endişeleri nedeniyle başkent Washington'da yerel ve federal güvenlik güçleri, üst düzey alarma geçirildi.

Washington'ın güvenliği için birçok eyaletten görevlendirilen Ulusal Muhafız sayısı 20 bine çıkarıldı.

Ulusal Muhafızlar, Kongre ve çevresinde konuşlandırıldı.

Öte yandan törenin yapacağı alanın da bulunduğu ve kent merkezini oluşturan National Mall da önlemler çerçevesinde ziyarete kapandı.

TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasa'nın 25. maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Pence ise dün Pelosi'ye gönderdiği mektupta bu maddeyi uygulamayacağını açıklamıştı.

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