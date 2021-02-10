Yan komşusuna ziyarete gitti, eve dönerken donarak öldü!

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (Royal Canadian Mounted Police - RCMP), 68 yaşındaki kadının 7 Şubat saat 01.00 civarında komşusunun evinden çıktığını bildirdi.

Yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilirken ön bulgular kadınla komşusunun alkol tükettiğini, yola çıkan kadının eve yürümeyi planladığını ve daha sonra soğukta yere yığıldığını ortaya koydu.

Adı açıklanmayan kadın, aynı gün saat 11.50 civarında yan komşusu tarafından bulundu. RCMP'den Çavuş Damon Werrel, iki evin birbirine uzak olmadığını söyledi.

Daily Mail'in haberine göre, RCMP soruşturmayı Britanya Kolumbiyası Adli Tıp Servisi'yle birlikte yürütüyor.

Öte yandan kadının yeğeni yerel haber sitesi Energeticcity.ca'e yaptığı açıklamada, devam eden soruşturmanın cinayet seçeneğini de göz önünde bulundurduğunu söyledi. RCMP sözcüsü ise soruşturma devam ettiği için yorum yapamayacaklarını ancak olayın şüpheli gözükmediğini belirtti.

RCMP aşırı soğukların ölümcül tehlike arz edebileceğini belirterek bölge sakinlerinin önlem almasını istedi. Açıklamada şu öneriler yer aldı:

Seyahat etmeniz gerekiyorsa, yanınıza her zaman bir çanta dolusu kıyafet alın ya da kat kat giyinin. Tek başınıza seyahat etmekten kaçının. Eğer tek başınıza seyahat etmeniz gerekiyorsa, seyahat planlarınızı ve tahmini varış saatinizi bilen bir arkadaşınız olsun. (Böylece) Varmanız gerektiğiniz zaman gelmediğinizde birisi sizi kontrol edebilir.

Kaynak: Independent Türkçe