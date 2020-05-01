Yemen hükümeti, Güney Geçiş Konseyi'yle anlaşma imzaladı

İsmini vermek istemeyen yerel bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet ile GGK'nın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sokotra'daki karargahında, "ilde askeri gerginliği sona erdirme" konusunda anlaştığını söyledi.

Anlaşmanın, Sokotra il merkezi olan Hadibu kentindeki tüm askeri noktaların hükümete bağlı güvenlik güçleri ve koalisyon güçlerinden oluşan ortak güçlere teslim edilmesini içerdiğini aktaran yetkili, bu gücün Hadibu kentindeki devlet kurumlarını ve kentin giriş çıkışlarını koruyacağını belirtti.

Yetkili, anlaşmanın ayrıca, hükümet güçlerinin ve GGK güçlerinin son olaylardan önceki mevzilerine geri çekilmesini ve GGK'nın kontrolündeki 1. Deniz Piyade Tugay Komutanlığındaki hiçbir araç ya da gücün yerinden hareket etmemesini de içerdiğini dile getirdi.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, bugün ordu içindeki bazı isyancı askerler ve BAE tarafından desteklenen GGK'ya bağlı silahlı kişilerin ilin merkezine ilerleyişinin hükümet güçlerince durdurulduğunu açıklamıştı.

Güney Geçiş Konseyinin sözde özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.