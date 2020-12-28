Yemen'de hükümet güçleri, Aden'de konuşlandı

Aden Emniyet Müdürlüğü Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni hükümetteki bakanların Suudi Arabistan'dan gelişi öncesinde kentte güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere bazı cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Öte yandan Yemen Enformasyon Bakanı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), Aden Emniyet Müdürlüğüne getirilen Muhammed Ahmed el-Hamidi'nin Hadramevtli olması nedeniyle görevi devralmasına izin vermediğini belirtti.

GGK'nın, Konseyin Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin doğduğu yer olan Ed-Dali kentinden birinin bu göreve getirilmesini istediğini kaydeden Rahbi, "GGK'nın projesi bu. Kendi yönetim alanları dışından olan herkesin dışlandığı ırkçı bölgesel proje." ifadesini kullandı.

Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, yeni kurulan hükümetin iki gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ülkeye dönerek çalışmalarını geçici başkent Aden'den devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.