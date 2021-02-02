Yeni James Bond’lar aranıyor

Dünyanın en ünlü ve tarihi dış istihbarat servisleri arasında İngiltere’nin MI6 teşkilatı ilk sıralarda yer alıyor. İngiltere’nin MI6 ajanları bugüne kadar birçok filme konu oldu. Bu filmlerin başında da ikonik “James Bond” serisi geliyor. Diğer istihbarat teşkilatlarının da zaman zaman yaptığı gibi MI6 da bugünlerde ilanla dünya genelinde ajan aradığını duyurdu.

‘Yarı zamanlı ajanlık’

İlanda, “yarı zamanlı ajanlık” görevi için eleman alınacağı, “sıkıcı hayatlarını renklendirmek isteyen kişiler”in iş başvurusu yapabileceği bildirildi. İngiliz ‘The Daily Star’ gazetesinin haberine göre, MI6, yarı zamanlı ajanlık için James Bond karakteri gibi çeşitli beceri ve yaşam deneyimlerine sahip, gözünü budaktan esirgemeyen, macera arayan kişileri istihbarat birimlerine dahil etmek istiyor.

Seyahat imkanı

MI6’nın başında şu anda İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore bulunuyor. Richard Moore’un talebiyle ilana yabancı uyruklu kişilerin ve bedensel engellilerin de başvurabileceği belirtildi. Eşi Maggie Moore görme engelli olan Richard Moore’un isteğiyle “yarı zamanlı ajan aranıyor” ilanında bedensel engellilere de yer verildiği ifade edildi. Gazeteye konuşan MI6’dan bir kaynak, ideal olarak Rusya ve Çin’den ajan arandığını belirtirken, “Bununla birlikte MI6 temelde kendi ülkelerinin rejiminden bıkmış herkese İngiliz istihbaratı için yarı zamanlı çalışabileceklerini söylüyor” dedi. Söz konusu yarı zamanlı ajanlıkta iş ya da tatil için seyahat etme olanağı bulunduğunu belirten kaynak, “Örneğin hayatını renklendirmek isteyen bir şirket yöneticisi için bu pozisyon çok çekici” diye konuştu.

2014 - 2017 yılları arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Richard Moore ile eşi Maggie Moore “sempatik” davranışlarıyla da gündeme gelmişti. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Richard Moore, Twitter’da kendisine sataşanlara Türkçe cevap veriyordu. Maggie Moore de görme engelliler için rehber köpek kullanımını gündeme taşımıştı.

indigodergisi.com’dan alınmıştır.