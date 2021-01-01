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01.01.2021 - 07:00 |

Yeni yıla merhaba

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası’nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00’te  2021’e “merhaba” dedi.

Yeni yıla merhaba

Kiribati ve Samoa’nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00’te  yeni yıla girdi. 2021, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli  havai fişek gösterileriyle karşılandı. Auckland’da Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Wellington’da da liman bölgesinde kutlamalar yapıldı.

Yeni Zelanda ve Fiji’nin ardından Avustralya TSİ 16.00’da 2021’e  “merhaba” dedi. Diğer yandan 2021’e en son Güney Pasifik’teki Amerikan Samoası  girecek.

DSÖ’den Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi. mRNA teknolojisiyle geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu. DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, “Bu, Kovid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım” dedi.

Çin’de ilk onay Sinopharm’a

Çin şirketi Sinopharm’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının Çin içinde kullanımı onaylandı. Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden gelen açıklamayla, Sinopharm’ın aşısı Çin’de ülke içi kullanım onayı alan ilk aşı oldu. Sinopharm, önceki gün Faz-3 denemelerinin ara sonuçlarına göre aşının yüzde 79.34 koruma sağladığını duyurmuştu.

 

 

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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