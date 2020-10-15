Yılın ödülü bu fotoğrafa

Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov’un 2020 yılı yaban hayatı fotoğrafçısı ödülü kazandığı bu kareyi elde edebilmesi 11 ay sürdü. Gorshkov, ormana gizlediği kamerayla yetişkin bir dişi Sibirya kaplanını, ağaca kokusunu bırakırken görüntüledi. Jüri başkanı Roz Kidman Cox, Gorshkov’un fotoğrafı için “Sihirli bir ormanın derinliklerindeki samimi ana ait eşsiz bir görüntü” dedi.