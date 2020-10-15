15.10.2020 - 07:00 |
Yılın ödülü bu fotoğrafa
Londra’daki Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 56’ncı kez düzenlenen “Vahşi Yaşam Fotoğrafı” yarışmasının kazananı ağaca sarılan Sibirya kaplanı oldu.
Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov’un 2020 yılı yaban hayatı fotoğrafçısı ödülü kazandığı bu kareyi elde edebilmesi 11 ay sürdü. Gorshkov, ormana gizlediği kamerayla yetişkin bir dişi Sibirya kaplanını, ağaca kokusunu bırakırken görüntüledi. Jüri başkanı Roz Kidman Cox, Gorshkov’un fotoğrafı için “Sihirli bir ormanın derinliklerindeki samimi ana ait eşsiz bir görüntü” dedi.
Sarıyer'de genç kız arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladıİstanbul Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.