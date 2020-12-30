‘Yüksek moda’yı kitlelerle tanıştırdı

Dünyanın en önemli tasarımcılarından olan Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti. Cardin Ailesi, ünlü modacının başkent Paris’in batısındaki Neuilly’de bir hastanede hayatını kaybettiğini belirtirken ölüm nedenini açıklamadı. 1922’de İtalya’da doğan ancak çocukken Fransa’ya göç eden Cardin, 1944’te Paris’e taşınmasıyla ünlü tasarımcılar Jeanne Paquin ve Elsa Schiaparelli ile çalışmaya başladı. 1947-1950 yılları arasında Christian Dior’un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950’de başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı ‘Maison De Couture’ mağazasında geliştirdi. Cardin, 1957’de ise erkek giyimine yönelik ilk satış yeri ‘Eve’i (Havva) açtı. 1950’lerin sonlarından itibaren büyük mağazalarda koleksiyonlarını satarak lüks ‘yüksek modayı’ kitlelere ilk getirenlerden biri oldu. 1960’larda ve 70’lerde fütüristik bir bakışla uzaydan ilham aldığı podyum stillerine imza atan Cardin, ‘moda dünyasını altüst eden tasarımcı’ olarak anılmaya başlandı. 1963’te dar, vücudu saran bir giysi türü olan ‘tayt’ın dünyada yaygınlaşmasında rol oynayan Cardin, ayrıca modada ‘uniseks giyim’ (cinsiyetsiz) akımının kalıcı olmasını sağladı. ‘Pierre Cardin’ markası, giyimden gıdaya, kırtasiyeden dekor eşyalarına kadar pek çok alanda yer aldı.

Serveti 800 milyon $

Pierre Cardin 330 milyon euro değerindeki Fransız Rivierası’ndaki ‘Bubble Palace’ (balon sarayı) adlı evini satışa çıkarmıştı. Cardin, “Tüm markayı satmak istiyorum. Birkaç yıl içinde olmayacağımı biliyorum” açıklamasında bulunmuştu. Hiç evlenmeyen ve 800 milyon dolarlık servete sahip olan Cardin’in mirasını bırakacağı bir çocuğu bulunmuyor.