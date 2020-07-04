27 yıldır acısı taze

Bayraklı Belediyesi de anma programı düzenledi. Yaşamını yitirenler anısına 2 Temmuz Anıtı önüne karanfil bırakan Başkan Serdar Sandal, “Sivas’ta yapılan sadece Alevi yurttaşlarımıza yönelik bir katliam değildir. Bu ülkenin aydınlarına, cumhuriyete, birlik ve beraberlikten yana olanlara karşı yapılan bir saldırıdır” dedi. CHP İlçe Başkanı Pınar Susmuş da, “İnancından, düşüncesinden dolayı yok edilen insanların acısını paylaşıyoruz ve bu uğurda vereceğimiz mücadelenin kararlılığını haykırıyoruz” diye konuştu.

Kara bir leke

Güzelbahçe’de ise CHP İlçe Gençlik Kolları anma töreni düzenledi. “Katiller hala aramızda” diyen CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Umudumuz, bu tür olayların müsebbiplerine gereken cezaların verilmesi” ifadelerini kullandı. Madımak’ın ülkenin en büyük kara lekelerinden biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce ise, “Bu ülkeyi karanlık zihniyetlerin ellerine bırakmayacağız” dedi. Menemen Belediyesi’nin saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan anma programında konuşan Başkan Serdar Aksoy, “33 can, Pir Sultan Abdal’ı anmak için Sivas’taki Madımak Otel’inde bir araya gelmişti. Tam 27 yıl geçmiş ama acısı dinmedi. Unutmadık, unutturmayacağız. Bir daha bu katliamların yaşanmaması için, bir daha aydın insanların, gençlerin, çocukların yakılmaması için evlatlarımıza bunu anlatmak zorundayız” diye konuştu.

Unutturmayacağız

Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas’ta katledilen 33 kişiyi andı. Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleşen törende, “Sivas Katliamı Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasiye, halkların kardeşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırıdır. Sivas’ın ışığını asla söndürmeyeceğiz, unutturmayacağız” mesajı verildi.