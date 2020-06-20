90 bin sakız ağacı fidanı

Dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan’ın tekelinde olan sakız üretiminin Türkiye’de canlandırılması amacıyla çalıştıklarını belirten Derince, “2014 yılında başlatılan ve İzmir’de yürütülen ‘Sakız Eylem Planı’ kapsamında 800 dekar alanda sakız ağaçlandırması gerçekleştirildi. 2017 ve 2018 yılında ise fidanlığımızda toplamda bin 100 adet aşılı sakız fidanı ürettik ve bunları peyderpey araziye diktik. Torbalı Orman Fidanlığı’mızda 2020 yılında da altlık olarak kullanılmak üzere 20 bin adet sakız ağacı üretimi için tohum ekimleri yapıldı” diye konuştu. l AA