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    HaberlerEge Haberleri ' Acınızı paylaşıyoruz'
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    28.08.2020 - 00:00 |

    ' Acınızı paylaşıyoruz'

    Geçtiğimiz günlerde acı bir trafik kazasına kurban giden Somasporlu futbolcu Melih Vardar’ın kaybının yankıları sürüyor.

    ' Acınızı paylaşıyoruz'

    Tartışmalı kaza sonrası, Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik ve Uşak Üniversitesi’nden Uz. Dr. Utku Eser de Vardar ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Kazada yaralanan Semih Vardar’a geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıgedik, “İzmirli genç bir futbolcumuz olan Melih’in böyle trajik bir kazada hayatını kaybetmesi bizleri derinden etkiledi. Her ne kadar ateş düştüğü yeri yaksa da, başta spor kamuoyu olmak üzere birçok insan bu üzüntüyü paylaşıyor” dedi. Sarıgedik, ayrıca yaşanan kazaya da değinerek, “Kazaya ilişkin gündemde konuşulan çok fazla şey var. Bizler belki hakim, savcı, avukat değiliz ama yine de olayın takipçisi olacağız” diye konuştu. l Milliyet

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