Adı üstünde Karşıyakalı

1912 yılında Zühtü Bey (Işıl) ve arkadaşlarının bir zeytin ağacı altında temellerini attığı asırlık çınar Karşıyaka Spor Kulübü’nün 2020/2021 sezonu futbol, basketbol ve voleybol formaları anlamlı bir video ile tanıtıldı.



Taraftara destek çağrı



Yeşil kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında, “1912 yılında zeytin ağacının altında kurulan bir takımdan, Türkiye’nin en büyük değerlerinden birine dönüşen Karşıyaka’nın ve Karşıyakalıların hikâyesi” ifadeleriyle paylaşılan tanıtım videosu, kısa sürede onbinlerce izlenme ve beğeniye ulaştı. Dün itibariyle satışa sunulan formaların sırtında satın alan kişinin adının altına, “Karşıyakalı ırkçılık yapmaz, dürüsttür, paylaşımcıdır, hak yemez, saygılıdır, trafik kurallarına uyar, farklı görüşlere açıktır, affedicidir ve kin tutmaz” ifadelerinden birini de seçip, yazdırması istenecek. Sosyal medyada büyük ilgi toplayan yeni sezon forma tanıtım videosunda, “Biz sevginin ne demek olduğunu bu formadan gördük. O renklere her baktığımızda yeniden aşık olduk. Terinin son damlasına kadar mücadeleyi bu formayı terleten büyüklerimizden gördük. Bir formaya baktığında bunların çoğunu görebilir insan. Ama bu forma çok daha fazlasını gösterir. Adı üstünde biz Karşıyakalıyız. Hani derler ya insanın sözü senedi olmalı. Bizim sözümüz de bu forma, senedimiz de. Adı üstünde biz Karşıyakalıyız. ‘Derler ki en değerli sözler, sevdiklerinin adına yazılır. Bu sezon iyi bir Karşıyakalı olmak için vereceğimiz sözü formamıza yazıyor, tüm taraftarlarımızı bu harekete davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kaf Kaf, #adıüstündeKarşıyakalı ve #BizKarşıyakalıyız başlıkları ile de gündem oluşturdu.