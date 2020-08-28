'Ağır yaralıyız'

TFF 1. Lig’de geçen sezon Play Off oynayan Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut, fikstürlerin çekilmesiyle birlikte Süper Lig umutlarının tamamen yitirilmesi sonrası yaşadıkları haksızlığa yeniden dikkat çekti.



‘Test ücretleri karşılansın’



“Küme düşmesi kesinleşen takımlar, pandemi sebebiyle liglerde tutuldu, şampiyonluğu kaçıran takımlar ise bir üst lige alınmadı” diyen Karabulut, “Bu adaletsizlikte en çok yara alan takımlardan biri biz olduk” dedi. Öte yandan geçen sezonki kadrodan 7 futbolcuyla yollarını ayıran Akhisarspor’da 1. Lig’de kalmalarının ardından yeni futbolcuların da gidebileceğini söyleyen Karabulut, “Süper Lig döneminden kalan, 1. Lig şartlarına göre anlaşamadığımız isimlerle yollarımızı ayırmak zorundayız” diye konuştu.



Ayrılması gündemde olan Arnavut golcü Cikalleshi’ye sözleşmesinde yazan rakamları veremeyeceklerini belirten Başkan Karabulut, “Yüksek ücretli isimleri göndermek zorundayız ama sözleşmesi olan futbolcu aynı şartlarda takım bulamadığı için ayrılmak istemiyor. Biz diğer takımlar gibi belediye destekli değiliz. Bu ligde gelirimiz yok. Olan gelirleri de ligin başlamasına 15 gün kalmasına rağmen Futbol Federasyonu’ndan tahsil edemiyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni sezonda maçlardan önce yapılacak koronavirüs testlerinin de takımları zorlayacağını belirten Karabulut, “Federasyon takımların testlerini karşılamak istemiyor. Özel kurumlarda tek testin ücreti 400 lirayı buluyor. Kulüpler için sezon boyunca testlerin maliyeti 2 milyon lirayı bulabilir. Alt liglerde bu maliyeti karşılamak imkânsız” diye konuştu.



4 futbolcunun testi pozitif



Akhisarspor, yine koronavirüs şokuyla sarsıldı. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını dün saat 18.00’de Spor Toto Akhisar Stadı’nda Altınordu’yla oynamaya hazırlanan yeşil siyahlılarda takıma uygulanan koronavirüs testlerinde 5 pozitif vakaya rastlandı. Bu gelişme üzerine hazırlık maçı iptal olurken testleri pozitif çıkan 5 futbolcu ev karantinasına alındı. Futbolcuların semptom göstermediği öğrenilirken, Akhisarspor, kulüp çalışanları ve diğer futbolculara yeniden test uygulatacak.