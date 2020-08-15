15.08.2020 - 00:00 |
Aigai’yle Aliağa kazanacak
Aigai Antik Kenti, Aliağa Belediyesi tarafından turizme hazırlanacak. Belediye, 2004 yılından bu yana süren Aigai Arkeolojik Kazıları’nı destekleyecek. Başkan Serkan Acar, “Kazanan, Aliağa olacak” dedi
Halen yılda 15 bin tarih ve arkeoloji meraklısının ziyaret ettiği Aliağa- Manisa sınırında bulunan Aigai Antik kentinde devam eden arkeolojik kazıların desteklenmesi ve çeşitli turizm yatırımlarının yapılmasını içeren protokol, Aliağa Belediyesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Aigai Kazı Başkanlığı arasında imzalandı. Konuyla ilgili olarak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Aigai Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’in katılımıyla bir protokol imzalandı. Belediye Başkanı Acar, “Tarihi ve doğal-kültürel değerlerimize sahip çıkıp Aliağamızı kültürel ve turizm anlamında bir noktaya getirmek istiyoruz” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.