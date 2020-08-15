Aigai’yle Aliağa kazanacak

Halen yılda 15 bin tarih ve arkeoloji meraklısının ziyaret ettiği Aliağa- Manisa sınırında bulunan Aigai Antik kentinde devam eden arkeolojik kazıların desteklenmesi ve çeşitli turizm yatırımlarının yapılmasını içeren protokol, Aliağa Belediyesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Aigai Kazı Başkanlığı arasında imzalandı. Konuyla ilgili olarak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Aigai Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’in katılımıyla bir protokol imzalandı. Belediye Başkanı Acar, “Tarihi ve doğal-kültürel değerlerimize sahip çıkıp Aliağamızı kültürel ve turizm anlamında bir noktaya getirmek istiyoruz” dedi.