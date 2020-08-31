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    31.08.2020 - 00:01 |

    Akhisarspor’dan ay-yıldızlı anma

    Akhisarspor’dan ay-yıldızlı anma

    TFF 1. Lig’de yeni sezon öncesi antrenmanlarını ara vermeden sürdüren Akhisarspor, son çalışmasını Spor Toto Akhisar Stadı’nda yaptı. Yeşil siyahlılar, antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için ay-yıldızlı bayrağı açtı.

    Altınordu’yla oynamayı planladığı ilk hazırlık maçı takımda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için iptal olan Akhisar’da sözleşmeleri devam etmesine rağmen yüksek maliyetleri nedeniyle kadroda düşünülmeyen Cikalleshi ve Rotman kulüp arayışlarını sürdürüyor. Testleri pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyen futbolcular, ev karantinasında bulunuyor.

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