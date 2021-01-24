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    HaberlerEge Haberleri Akigo sil baştan
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    24.01.2021 - 00:00 |

    Akigo sil baştan

    TFF 1. Lig’de üst üste 8 mağlubiyet alarak sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladıktan sonra takımdan ayrılan isimlerle dağılan kadrosunu hafta içinde transfer yasağını açarak takviye eden Akhisarspor, bugün ikinci yarının ilk maçında Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.

    Akigo sil baştan

    Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek. Maç öncesi Akhisar 13 puanla 16. sırada yer alırken, Tuzlaspor ise 30 puanla Play Off hattında bulunuyor. Sezon başında 13 oyuncunun gitmesi, devre arasında da Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha, Musa Nizam ile Ankaragücü’ne satılan Ali Kaan’ın ayrılmasıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Akhisarspor, 1 yıldan uzun süredir devam eden transfer yasağının kalkmasıyla takımla antrenmana çıkardığı yeni isimlere lisans aldı. Teknik Direktör Mesut Dilsöz’ün yeni transferlerden oynamaya hazır olanları sahaya sürmesi bekleniyor.

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