Akigo’da parola galibiyet

Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Teknik Direktör Cem Kavçak, Bursaspor maçında mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Kavçak, “Artık kazanmak istiyoruz. Geçen hafta İstanbulspor’u elimizden kaçırdık. Bursaspor’a karşı dikkatli olacağız. Rakibimiz de çıkış arıyor, çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor” dedi.