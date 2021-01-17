17.01.2021 - 00:01 |
Akigo’dan Gekas bombası
TFF 1. Lig’de transfer yasağını kaldırarak uçurumun kenarına kadar gelen takımı ikinci yarı öncesi takviye etmeye çalışan Akhisarspor’da yönetime talip olan Akhisarlı iş adamı İsmail Hocaoğlu’nun teknik direktörlük için kulübün efsane golcüsü Theofanis Gekas’la söz kestiği öğrenildi.
Daha önce menajerlik yapan Evren Özbey ve kardeşlerinin eylül ayından beri yönetim dışından imza yetkilerini ellerinde bulundurdukları kulübün mali sıkıntılar, kadrosunun dağılması ve transfer yasağı nedeniyle içinden geçtiği zorlu günlerde göreve talip olan Hocaoğlu’nun yönetimi devraldığı takdirde eski Yunan golcüyü teknik adam olarak yuvaya döndüreceği belirtildi.