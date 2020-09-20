Alaçatı’da sanat buluşması

1-4 Ekim günleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte, Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği FICF üyelerinden bazıları da yer alacak. Konuklar arasında ressam Esra Meral, Zerrin Çiğdemli Aner, Gülpare Yeşilpınar, Betül Vural, Pervin Bülbül, Dr. Tülay Güzeldere, Fevziye Özmen ve heykeltıraş Fatih Özmen gibi isimler de var. Alaçatı’da yaşayan pek çok sanatçının da katılacağı etkinlikte eserler, dev bir açık havada sergilenecek. Otellerde de söyleşi ve paneller düzenlenecek. Proje çalışmalarını yürüten Alaçatı Turizm Derneği üyelerinden, Otelz.com Türkiye Müdürü Eda Aner, “Bu buluşma tek seferlik bir etkinlik olmayacak, artık sanat buluşmalarına hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

‘Dört Mevsim’

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu da, Alaçatı’yı dört mevsim sanatla iç içe yaşatmayı hedeflediklerini belirtti, “Bu doğrultuda ilk adımı atıyoruz” dedi. Alaçatılıların sanat için el ele verdiğini söyleyen Bayraktaroğlu, “Avlusu uygun olan otel ve işletmelerimiz, sanatçıların eserlerini sergileyecek, bazı otellerimiz de sanatçılarımıza indirimli konaklama sağlayacak. Herkes elini taşın altına koymaya çalışıyor, güzel şeyler olacak” diye konuştu.