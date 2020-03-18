Alaçatı’ya geliyor

Butik AVM Club Baba Köyiçi’nde yer kiralayan Meeks, Türkiye’de ilk tekstil işletmesini Alaçatı’da açacak. Club Baba Köyiçi’nin işletmecisi Emin Önal, “Yakışıklı ve ünlü hükümlünün firması, Türkiye’de ilk defa burada şube açacak” dedi. l YUSUF ÇINAR