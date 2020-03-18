18.03.2020 - 00:04 |
Alaçatı’ya geliyor
ABD’de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından ‘Dünyanın en yakışıklı mahkûmu’ olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı’da tekstil işletmesi açıyor.
Butik AVM Club Baba Köyiçi’nde yer kiralayan Meeks, Türkiye’de ilk tekstil işletmesini Alaçatı’da açacak. Club Baba Köyiçi’nin işletmecisi Emin Önal, “Yakışıklı ve ünlü hükümlünün firması, Türkiye’de ilk defa burada şube açacak” dedi. l YUSUF ÇINAR
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.