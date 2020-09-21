Aliağaspor FK pilates çalıştı

Sarı siyahlı ekip, Aliağa Gençlik Merkezi Pilates Eğitmeni Gülhan Ceren eşliğinde iki grup halinde esnetme, açma germe ve daha sonrasında ise pilates çalıştı. Birer saat olarak planlanan çalışma programında futbolcuların keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.