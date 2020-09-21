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    21.09.2020 - 00:00 |

    Aliağaspor FK pilates çalıştı

    Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan Aliağaspor FK, çalışmalarını Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanıyla sürdürdü.

    Aliağaspor FK pilates çalıştı

    Sarı siyahlı ekip, Aliağa Gençlik Merkezi Pilates Eğitmeni Gülhan Ceren eşliğinde iki grup halinde esnetme, açma germe ve daha sonrasında ise pilates çalıştı. Birer saat olarak planlanan çalışma programında futbolcuların keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

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