All Star heyecanı

25 Temmuz’daki finale kadar en fazla oyu alan okula, İpana tarafından karaoke müzik stüdyosu kurulacak. 2017 yılı En İyi Orkestra üçüncüsü ve 2019 yılı birincisi Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi de perşembe günü yayınlanacak bölümde tüm zamanların en iyisi olmak için oy bekliyor. İzleyiciler arasında da programın sonunda 8 soruluk müzik içerikli bilgi yarışması yapılacak.