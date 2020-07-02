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    02.07.2020 - 02:30 |

    All Star heyecanı

    Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması, yeni heyecanıyla devam ediyor. 1998-2019 yılları arasında farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilerin ve okulların, 10 milyon kullanıcılı “Hadi” kanalı üzerinden tekrar oylanacağı İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması All Star’ın bu yılki “En İyi Orkestra” kategorisinde ise son 5 yılda dereceye giren okullar yarışacak.

    All Star heyecanı

     25 Temmuz’daki finale kadar en fazla oyu alan okula, İpana tarafından karaoke müzik stüdyosu kurulacak. 2017 yılı En İyi Orkestra üçüncüsü ve 2019 yılı birincisi Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi de perşembe günü yayınlanacak bölümde tüm zamanların en iyisi olmak için oy bekliyor. İzleyiciler arasında da programın sonunda 8 soruluk müzik içerikli bilgi yarışması yapılacak.

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